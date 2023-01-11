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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 11 января

Яркие кадры среды

Аудиенция папы римского, украшение Пекина к празднованию Нового года и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».

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Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI

Фото: Andrew Medichini / AP

Лютцерат, Германия. Полицейские увозят активиста с акции протеста против расширения угольной шахты

Лютцерат, Германия. Полицейские увозят активиста с акции протеста против расширения угольной шахты

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Беверли-Хиллз, США. Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус»

Беверли-Хиллз, США. Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Пекин. Городские украшения перед празднованием китайского Нового года

Пекин. Городские украшения перед празднованием китайского Нового года

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI

Фото: Andrew Medichini / AP

Лютцерат, Германия. Полицейские увозят активиста с акции протеста против расширения угольной шахты

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Беверли-Хиллз, США. Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Пекин. Городские украшения перед празднованием китайского Нового года

Фото: Reuters / Thomas Peter

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