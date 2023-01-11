Фото дня: 11 января

Аудиенция папы римского, украшение Пекина к празднованию Нового года и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI Фото: Andrew Medichini / AP Лютцерат, Германия. Полицейские увозят активиста с акции протеста против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Беверли-Хиллз, США. Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Фото: Reuters / Mario Anzuoni Пекин. Городские украшения перед празднованием китайского Нового года Фото: Reuters / Thomas Peter Следующая фотография 1 / 4 Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI Фото: Andrew Medichini / AP Лютцерат, Германия. Полицейские увозят активиста с акции протеста против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Беверли-Хиллз, США. Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Фото: Reuters / Mario Anzuoni Пекин. Городские украшения перед празднованием китайского Нового года Фото: Reuters / Thomas Peter