В Ростове объектами культурного наследия признают четыре старинных дома

Четыре старинных здания, расположенных в центре Ростова, признаны выявленными объектами культурного наследия. Информация об этом содержится в протоколе заседания комитета ОКН Ростовской области.

Согласно документу, доходный дом Галкина (ул. Серафимовича, 87), доходный дом Славогородского (ул. Пушкинска, 28), дом Белых (ул. Максима Горького, 176) и дом Блюма (пер. Доломановский, 29) будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Здания получат охранный статус, что позволит сохранить их исторический облик. Дома Галкина и Славогородского построены в конце XIX, а дома Белых и Блюма — в начале XX века.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ремонтные работы запланированы в 73 домах, являющихся историческими памятниками.

Анастасия Назарова