В 2023 году на Дону ремонтные работы запланированы в 73 исторических зданиях

Капитальный ремонт 73 исторических памятников планируют провести в 2023 году власти Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В число памятников, которые отреставрируют, входят доходный дом Е. и М. Воротниковых (Пушкинская, 59), доходный дом С.Ф. Коновалова (Шаумяна, 64), доходный дом Е.М. Стигнеева (Суворова, 7), доходный дом Н.И. Токарева (Б. Садовая, 106/46), дом Сабины Шпильрейн (Пушкинская, 83).

Также планируется ремонт фасадов восьми объектов. Подвалы и фундаменты обновят в десяти зданиях. Крыши починят на 17 домах. В 31 здании отремонтируют газоснабжение, в 27 – электроснабжение, тепловые сети отремонтируют в пяти домах.

Работы будут проводиться не только в региональной столице, но и в Новочеркасске, Таганроге и Аксае.

По словам врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарьи Шереметьевой, в этом году был внедрен комплексный подход к ремонту объектов культурного наследия. С учетом нового принципа был отремонтирован дом купца Шатова на пересечении ул. Соколова и ул. Пушкинской. К работе с памятниками допускают только лицензированные организации. При ремонте применяют безопасные материалы, такие как мелкозернистая штукатурка.

Анастасия Назарова