В Краснодарском крае задержан подозреваемый в поджоге архива ФСИН

Сотрудники полиции и ФСБ задержали гражданина, подозреваемого в поджоге здания архива городского отдела ФСИН в Новокубанске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчина объяснил, что проник в здание и поджег документы, чтобы согреться.

Пожар в одноэтажном здании в Новокубанске, где находится архив ФСИН и юридическая консультация, произошел около 4 часов утра 10 января. Возгорание удалось локализовать на небольшой площади, но часть личных дел осужденных, хранившихся в архиве, сгорела. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что в помещении было разбито стекло, а затем злоумышленник открыл окно.

Задержанный местный житель признал, что он разбил окно и проник в помещение, а затем ушел таким же способом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога.

Анна Перова, Краснодар