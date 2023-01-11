Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в поджоге архива ФСИН

Сотрудники полиции и ФСБ задержали гражданина, подозреваемого в поджоге здания архива городского отдела ФСИН в Новокубанске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчина объяснил, что проник в здание и поджег документы, чтобы согреться.

Пожар в одноэтажном здании в Новокубанске, где находится архив ФСИН и юридическая консультация, произошел около 4 часов утра 10 января. Возгорание удалось локализовать на небольшой площади, но часть личных дел осужденных, хранившихся в архиве, сгорела. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что в помещении было разбито стекло, а затем злоумышленник открыл окно.

Задержанный местный житель признал, что он разбил окно и проник в помещение, а затем ушел таким же способом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...