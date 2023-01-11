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Коммерсантъ FM
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Из-за обстрела в белгородском селе Старый Хутор выбило окна в пяти домах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Старый Хутор приграничного с Украиной Валуйского городского округа.

По словам главы региона, из жителей никто не пострадал. Осколки снарядов выбили окна в пяти частных домах, а также посекли заборы и входные двери. Кроме того, повреждена линия электропередачи, без света остались две улицы. Аварийные бригады устраняют последствия.

Вчера, 10 января, обстрелам подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате падения снарядов ранения получили шесть человек. Осколками снарядов были повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка.

На новогодних выходных в Белгородской области продлили до 20 января желтый уровень террористической опасности. Он действует в регионе с апреля из-за обстрелов со стороны Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж

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