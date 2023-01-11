Путин: предсказания противника не сбылись, у России есть все ресурсы для развития

Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Он заявил, что надо добиться в ближайшее время «суверенного развития, вопреки внешнему давлению и угрозам». По его словам, с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник», а для раскрытия «громадного потенциала России» все ресурсы есть.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, всей нашей собранности и готовности к вызовам, к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства»,— сказал господин Путин.

Глава государства пообещал, что Россия будет повышать свою обороноспособность и решит «все проблемы с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции». «И при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов»,— добавил президент. По его мнению, на все это у страны есть ресурсы.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года и с тех пор проводит военную операцию. В ее ходе к РФ были присоединены Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

О развитии российско-украинского конфликта в 2023 году — в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Леонид Уварчев