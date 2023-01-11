Краснодар занял третье место среди городов РФ по популярности загородных домов и участков

Краснодар занял третье место среди крупных городов РФ по интересу граждан к покупке загородной недвижимости в начале 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Покупательский спрос на загородные дома и земли у потенциальных покупателей в Краснодаре составил 28,7% по отношению к прочим категориям недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,4%.

Первое место занял Новосибирск (40%), второе — Воронеж (31%). В целом по России спрос вырос на 3,2% в сравнении с прошлым годом.

Эксперты отмечают рост покупательского интереса к земельным участкам. Он может быть обусловлен тем, что стоимость стройматериалов зимой значительно ниже, чем в период строительного сезона.

«Многие покупатели хотят сэкономить на строительстве, приобретают участки сейчас и начинают закуп материалов для будущего строительства, поэтому в ближайшей перспективе спрос на загородную недвижимость в России продолжит расти», — приводит издание данные исследования агентства недвижимости «Этажи».

Ранее в минстрое РФ утвердили среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в Краснодарском крае на начало 2023 года. В регионе она составила 149,9 тыс. руб. и превысила прошлогоднее значение на 45,5%.

Анастасия Донскова

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