Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья на Кубани в 2023 году увеличилась на 45%

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на Кубани в I квартале 2023 года увеличилась на 45,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Норматив стоимости утвержден приказом Минстроя России, опубликованным на портале правовой информации.

В Краснодарском крае стоимость жилья в начале текущего года составит 149,9 тыс. руб. Годом ранее средняя цена на жилую недвижимость в крае была утверждена на уровне 81,5 тыс. руб. Регион занимает первое место по ЮФО по уровню стоимости жилья. На втором месте — Севастополь (120,6 тыс. руб.), на третьем — Республика Крым (105,5 тыс. руб.).

Максимальный показатель средней стоимости 1 кв. м жилья утвержден в Москве (169,6 тыс. руб.). Далее следуют Санкт-Петербург (165,3 тыс. руб.) и Приморский край (150,2 тыс. руб.).

В среднем по России норматив на I квартал 2023 года установили на уровне 88,7 тыс. руб., что на 6,4% выше второго полугодия 2022 года.

Анастасия Донскова

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