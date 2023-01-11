Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как в Екатеринбурге детей в мороз не пустили в автобус

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за того, что в Екатеринбурге двух школьников не пустили в автобус до Шадринска (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Историей Александр Бастрыкин заинтересовался после публикации в СМИ, что контролер не пустила мальчиков в тридцатиградусный мороз из-за посадки не с той остановки, где были куплены билеты. Главе свердловского управления СКР Михаилу Богинскому поручено представить доклад по итогам возбуждения дела.

Ранее Е1.ru сообщал, что школьники приехали в Екатеринбург из Шадринска на каникулы. Билеты они купили на Северном автовокзале, но из-за холодов не захотели туда ехать и решили сесть в автобус на Южном автовокзале, где автобус добирал пассажиров.

В справочной службе Южного автовокзала изданию заявили, что контролер поступил правильно, не пустив детей в автобус, поскольку оба вокзала – разные предприятия. «Если вы купили на Северном автовокзале и не сели в автобус, мы вас вычеркиваем из списка пассажиров и имеем право на Южном продать ваше мест», - отметили на вокзале.

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