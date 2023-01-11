Борис Титов возглавил деловой совет «Россия—Куба»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов избран председателем делового совета «Россия—Куба», действующего в составе Торгово-промышленной палаты России. Соответствующее решение члены совета приняли сегодня, 11 января, информирует пресс-служба совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Титова, среди актуальных направлений двустороннего сотрудничества России и Кубы — проекты в сфере энергетики, транспорта, медицины, а также пищевой промышленности и туризма. При этом он отметил, что главной задачей делового совета станет активизация потенциала торгово-экономических отношений с Кубой, в том числе продвижение интересов отечественного бизнеса на рынках этой страны.

Кроме того, Борис Титов подчеркнул, что с учетом санкций, которые введены как в отношении России, так и Кубы, странам предстоит разработать новые механизмы взаимных расчетов, позволяющих смягчить эффект ограничений.

«Рассматриваются варианты и рублевых расчетов, и криптовалют, и клиринговых схем. Надеюсь, в рамках делового совета появятся и будут реализованы новые инициативы, полезные как России, так и Кубе»,— уточнил омбудсмен (цитата по «Интерфаксу»).

Полномочия Бориса Титова в качестве бизнес-омбудсмена истекли в июне 2022 года, он провел на этом посту максимально разрешенные два срока. В июне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что его контракт продлят до 2023 года.

В сентябре Борис Титов говорил, что на эту должность много кандидатов, часть из них отклонили по разным причинам. 15 сентября стало известно, что представители бизнеса обратились к администрации президента с просьбой назначить на пост бизнес-омбудсмена главу платформы «ЗаБизнес.РФ» Элину Сидоренко. 28 октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупредил о риске упразднения должности бизнес-омбудсмена из-за долгого отсутствия кандидата.

Подробнее — в материале «Ъ» «От бизнес-омбудсмена ждут перезагрузки».

Милена Костерева