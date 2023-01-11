Bloomberg: Apple с 2024 года перейдет на собственные дисплеи

Apple намерена начать использовать в своих мобильных устройствах дисплеи собственного производства с 2024 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

Первыми устройствами, которые получат дисплеи от Apple, должны стать премиальные модели умных часов Apple Watch. На них уже в конце 2024 года начнут устанавливать microLED-дисплеи. Со временем компания намерена оснастить дисплеями нового поколения все свои устройства, включая iPhone.

Apple пытается снизить зависимость от сторонних поставщиков. Так, ранее компания отказалась от использования в компьютерах Mac чипов компании Intel, заменив их на полупроводники собственного производства. Кроме того, в конце 2024 — начале 2025 годов Apple намерена отказаться от чипов Broadcom и Qualcomm. Для обеих компаний Apple была крупнейшим клиентом и обеспечивала им примерно пятую часть от годовой выручки.

Основными поставщиками дисплеев для Apple были Samsung и LG. Кроме того, американскую компанию обеспечивали дисплеями Japan Display, Sharp и BOE Technology.

Кирилл Сарханянц