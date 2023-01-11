Желтая бухта в Ленобласти станет особо охраняемой природной территорией

В Выборгском районе Ленинградской области появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) на территории памятника природы Желтая бухта. Местность является местом стоянок водоплавающих и околоводных птиц, включая краснокнижных. Планы по созданию здесь заповедника были озвучены правительством региона еще в 2019 году.

«Ленобласть завершила подготовку обосновательной базы и документации для создания новой особо охраняемой природной территории — памятника природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко в среду, 11 января.

К ООПТ будет отнесена территория около 613 га. Для туристов здесь оборудуют экотропы и организованные места для стоянок.

Сейчас в регионе действует 48 ООПТ общей площадью около 6 тыс. кв. км. Это около 7% всей территории Ленобласти.

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