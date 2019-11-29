В Выборгском районе Ленобласти появятся два новых заповедника

Статус особо охраняемых природных территорий в ближайшее время получат бухта Желтая и озеро Высокинское, расположенные в Выборгском районе Ленинградской области. Создание на этих территориях новых заповедников станет важным шагом по обеспечению экологической безопасности близлежащих поселений в связи со строительством здесь Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам господина Дрозденко в настоящий момент уже 17% территории Ленобласти имеют статус ООПТ. Это, в том числе, активно влияет на увеличение турпотока — только в этом году регион посетило свыше 5 млн гостей. Как отметил губернатор, областные власти намерены и дальше создавать условия для привлечения туристов и, в первую очередь, сторонников экологического туризма.

При этом местным жителям, проживающим в населенных пунктах близ бухты Желтая и озера Высокинское, предложено войти в состав рабочей группы и принять непосредственное участие в определении границ новых природных заказников на этих территориях.