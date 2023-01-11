Нарколаборатория на деревне у дедушки

Ярославский областной суд вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу об организации нарколаборатории, в котором участвовал бывший муниципальный депутат от «Единой России» Александр Бортников. Подсудимый вместе с инициатором создания лаборатории Артемом Лебедевым получили минимальные сроки — по 15 лет 3 месяца, а привлеченному ими к производству запрещенных веществ Егору Тарасову суд назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за это преступление,— 10 лет 3 месяца. Все трое признали свою вину. Арест Александра Бортникова похоронил политическую карьеру его отца — известного в Ярославле бизнесмена Игоря Бортникова, долгие годы заседавшего в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Единая Россия Александр Бортников

Фото: Единая Россия

Бывший депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского района от «Единой России» Александр Бортников вместе с соучастниками Артемом Лебедевым и Егором Тарасовым признаны Ярославским областным судом виновными в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Судья Евгений Балаев назначил им, по сути, минимальные сроки: Александру Бортникову и Артему Лебедеву — по 15 лет 3 месяца строгого режима, а Егору Тарасову — ниже низшего предела: 10 лет 3 месяца заключения.

«Хорошие ребята, но стали заниматься тем, чем не должны были»,— объяснил свое решение судья по окончании заседания.

Подсудимые были задержаны в январе 2022 года на территории нарколаборатории по производству мефедрона, которую организовали в доме у деда Александра Бортникова в Гаврилов-Ямском районе. С сентября 2021 года молодые люди изготовили более 17 кг наркотиков. «Бортников в своих показаниях говорит: "Я никого не убил". Да, он никого не убил. Но 17 кг, если бы сотрудники УФСБ по Ярославской области не пресекли данное преступление, даже по одному грамму — а доза еще меньше — более 20 тыс. человек приобрели бы эти наркотики. А где бы они взяли деньги на приобретение? А может быть, кого-то убили или захватили бы имущество»,— заявил судья Балаев.

Самого молодого соучастника 23-летнего Егора Тарасова, по его словам, подсудимые «просто использовали в своих целях». «В материалах дела этого нет, но так можно догадаться — а для чего они приехали к нему в армию? Они не самые близкие товарищи. Приехали, выяснили, чем хочет заниматься. Наверняка у них уже тогда быть план, чтобы взять Тарасова, который бегал у них на побегушках. Поэтому суд с учетом всего того, что указано в приговоре, назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление".— “Ъ”)»,— отметил судья.

Александр Бортников, по словам судьи Балаева, в ходе предварительного следствия давал признательные показания, «а потом стал говорить: а меня там не было, я занимался работой и детьми». «Сам Бортников просто забыл свои показания, в которых он говорит, что он делал. Это говорит о том, что человек до конца не продумал и не осознал. А все пошло от Лебедева. Он явился инициатором всего этого. И Тарасов подключился после того, как отслужил воинскую службу в российской армии»,— заявил Евгений Балаев.

На оглашении приговора в Ярославском областном суде присутствовал отец Александра Бортникова предприниматель Игорь Бортников. На протяжении нескольких созывов он заседал в муниципалитете (гордуме) Ярославля и состоял во фракции «Единой России», но после ареста сына решил не участвовать в выборах в очередной созыв.

Александр Тихонов, Ярославль