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DJI показала стабилизатор для фотоаппаратов

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская Da-Jiang Innovations (DJI) представила новый продукт — стабилизатор RS 3 Mini для фотоаппаратов. Продажи DJI RS 3 Mini уже начались, стабилизатор оценен в $369.

Аксессуар адаптирован для работы с зеркальными и беззеркальными камерами массой от 400 г до 2 кг, причем поддерживается как горизонтальное, так и вертикальное крепление фотоаппарата.

Стабилизаторы получил 1,4-дюймовый тачскрин для управления настройками аксессуара и отдельными функциями установленной на RS 3 Mini камеры. Предусмотрена отдельная кнопка спуска затвора, которая в том числе может работать и через беспроводное соединение по Bluetooth.

Новый стабилизатор может работать до десяти часов без подзарядки, а за счет входящего в комплект треножника RS 3 Mini способен выполнять роль штатива. Новинка совместима с аксессуарами линейки DJI Ronin.

Максим Вершинин

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