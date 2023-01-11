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Приговор экс-замгубернатору Ростовской области Сергею Сидашу вступил в силу

В соответствии с решением Ростовского областного суда приговор по делу о превышении должностных полномочий бывшему заместителю губернатора региона Сергею Сидашу вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ. Обвиняемый ранее подавал жалобу в апелляционный суд, но решение предыдущей инстанции осталось в силе.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в октябре 2022 года признал Сергея Сидаша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 (подстрекательство к преступлению), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Экс-чиновнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в три года.

Уголовное дело против Сергея Сидаша было возбуждено в 2019 году. Основанием для предъявления обвинения послужили нарушения при строительстве стадиона «Ростов-Арена», возведенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года. По версии правоохранительных органов, Сергей Сидаш дал подчиненным указание провести торги без корректировок документации, имеющей разночтения в проектной и сметной части. В результате, при строительстве использовали мелкозернистый песок, вместо крупнозернистого, за который были выплачены денежные средства. Фактическая разница между стоимостью используемого песка и учтенного в документах составила 80,7 млн руб.

Анастасия Назарова

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