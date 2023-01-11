Власти четырех районов Кубани заключили контракты на строительство поликлиник

В четырех районах Краснодарского края заключили контракты на строительство поликлиник. Медучреждения появятся в 2024-2025 годах по нацпроекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации региона.

Самая крупная поликлиника – на 600 посещений в смену, в том числе 350 взрослых и 250 детей, появится в Динском районе. В Темрюкском районе появится поликлиника Таманской участковой больницы на 350 посещений в смену. В Крыловском районе возведут детскую поликлинику на 150 посещений и женскую консультацию на 50 посещений. В Щербиновском районе построят поликлинику для взрослых и детей на 450 посещений в смену.

«Восемь объектов уже строят, по четырем заключили контракты и в ближайшее время приступаем к строительно-монтажным работам, еще семь поликлиник проектируем», – отметил исполняющий обязанности департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков.

Проектирование 19 новых поликлиник администрация Краснодарского края при поддержке федеральных властей начала в 2021 году. Восемь медучреждений планируют достроить до конца 2023 года.

Татьяна Ручкина

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