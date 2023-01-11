Песков не стал отвечать, есть ли у Медведчука гражданство РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о наличии у украинского политика Виктора Медведчука российского гражданства. Господин Медведчук был передан России в результате обмена 22 сентября 2022 года. Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский лишил политика гражданства.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Виктора Медведчука гражданство России и готов ли Владимир Путин в случае необходимости его предоставить, господин Песков сказал: «Не могу ничего сказать на этот счет».

10 января Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что принял решение о прекращении гражданства четырех человек. Кроме Виктора Медведчука гражданства были лишены бывшие украинские депутаты Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева