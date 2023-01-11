«Зачем сейчас вообще нужен этот тренер?»

В российском биатлоне очередной скандал. Серьезный резонанс в мире спорта вызвало назначение главным тренером сборной Павла Ростовцева. Представители центра спортивной подготовки команд сделали заявление, что господин Ростовцев назначен нелегитимно. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Даже после того как российский биатлон отлучили от международных соревнований, скандалов в этом виде спорта не стало меньше. То биатлонисты соревнуются без патронов, то президента Союз биатлонистов России (СБР ) Виктора Майгурова обвиняют в воровстве, а потом и в том, что чиновник силой заставляет регионы поддерживать свою кандидатуру на выборах.

Но, несмотря на громкие истории, господин Майгуров по-прежнему является главой российского биатлона и продолжает доказывать, что его власть безгранична. При этом назначение главным тренером сборной России Павла Ростовцева, как выяснилось, произошло с серьезными нарушениями.

По крайней мере, комментатор Дмитрий Губерниев говорит об этом весьма эмоционально: «То, что делает сейчас Союз биатлонистов России и Виктор Майгуров — это не просто волюнтаризм, а грубое попрание всех норм спортивного права и всего остального.

Дело в том, что есть четкие критерии Министерства спорта. Главным тренером сборной команды РФ в любом виде может стать человек, который три года отработал старшим наставником сборной команды или в течение пяти лет тренировал национальною сборную».

Сам Виктор Майгуров комментирует ситуацию значительно спокойнее и, похоже, обращать внимания на нарушения не хочет: «В данном случае лично моя компетенция — формировать штат сотрудников Союза биатлонистов России. Мы также готовим документы для подачи в Минспорта в соответствии с регламентом, но когда это будет, пока не понятно. Понимаем, что сегодня необходимо осуществлять эту работу. Лучшей кандидатуры, чем господин Ростовцев, я не вижу».

Но даже если оставить в стороне легитимность его назначения на пост наставника сборной, возникает вопрос: зачем сейчас вообще нужен этот тренер? Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что эта должность в СБР пережиток прошлого: «Что сейчас может Павел Ростовцев, если он девять лет вообще не был в спорте? Я имею в виду как практикующий тренер.

Еще один момент — сейчас все спортсмены тренируются и соревнуются в России. Зачем им главный тренер, я вообще не понимаю. Должность избыточна, она давным-давно себя исчерпала, ведь все работают точечно.

Нужен менеджер, который обеспечит команды, создаст им благоприятные условия для подготовки и так далее. А главный тренер — это продукт советской эпохи, но время-то давным-давно поменялось».

Скандал с назначением Павла Ростовцева наверняка не последний в биатлоне, ведь глава СБР действует так, что конфликты неизбежны, уверен Дмитрий Васильев: «Биатлон фактически расколот пополам. Необходимо налаживать диалог, что, собственно, и было заявлено Виктором Майгуровым на конференции. Он обещал встречаться со всеми, объединять. Прошло уже достаточно времени, но никаких движений я не вижу, и все только обостряется в ситуации трудоустройства своих друзей. Честно говоря, это очень печально для биатлона».

Но пока нет международных турниров, понять, где сейчас наш биатлон в мировой иерархии, невозможно. А разного рода нарушения спортивных чиновников стали настолько привычным делом, так же как и их безнаказанность, что нам остается только отметить произошедшее, и как в кинотеатре, с попкорном ждать завершения очередной части этого бесконечного сериала.

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