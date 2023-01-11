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Коммерсантъ FM
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«Еще один редкий гранат, который не бывает крупным, это уваровит»

Анна Минакова — о ценных видах камня

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о гранатах, среди которых встречаются и минералы изумрудно-зеленого цвета.

Фото: Parent Gery

Фото: Parent Gery

Продолжаю вести свою любимую рубрику «Камень рожденных в том или ином месяце». Напомню, что существующий список придуман Ассоциацией ювелиров Америки. Впервые его опубликовали в 1912 году и постоянно пополняют. Камень рожденных в январе — гранат. В иных месяцах самоцветов для выбора два или три, но не стоит считать январских именинников обделенными. Есть много разных видов и цветов гранатов, включая ценные — спессартин, цаворит и демантоид. Обо всех этих ценных гранатах в «Стиле» я уже рассказывала.

Давайте поговорим о еще более редких, но также ценных видах. Начнем с гранатов, которые могут менять цвет с пурпурного на зелено-голубой. Редкое явление, встречающееся в основном у образцов из Мадагаскара. Чаще всего такой эффект встречается у пиропов и спессартинов, реже — у гроссуляров и альмандинов. Зеленый андрадит — разновидность демантоида — считается очень редким. Обычно в ювелирном качестве не превышает в весе один карат, свыше трех карат считается редким, свыше шести — очень редким.

Еще один редкий гранат, который не бывает крупным, это уваровит. Он имеет изумрудно-зеленый цвет, а назван в честь одного из президентов Российской академии наук графа Уварова, и впервые был описан академиком Гессом в 1832 году. Обнаружили его на Урале и из-за цвета прозвали «уральским изумрудом». Надо признаться, большинство уральских изумрудов не столь яркие.

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