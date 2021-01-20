Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие существуют ценные виды этого камня, чем один из них схож с бриллиантом и все ли красные гранаты ассоциируются с бабушкиными бусами.

Гранат — камень родившихся в январе. Выбрала его таковым «Ассоциация ювелиров Америки». Списки камней для родившихся в том или ином месяце она составляет с 1912 года. Так что это довольно-таки ловкий маркетинговый ход, который работает уже долгое время.

Камень января, так камень января. Давайте разберемся, какие интересные гранаты можно купить со смыслом. Начнем с того, что гранат — это далеко не только тот красный камень, который похож на одноименный фрукт и который у многих ассоциируется с бабушкиными бусами. Среди ценных видов граната — зеленые цавориты и оранжевые спессартины. Демантоид, самый лучший из которых уральский, — тоже гранат. А назван он демантоидом в силу схожести с бриллиантом в одном свойстве: он единственный из цветных камней, чей блеск не уступает блеску ограненного алмаза.

Ну и красные гранаты далеко не такие скучные, как может показаться. Среди ценных разновидностей с невероятно красивым оттенком красного — гранат Малайя.