Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Служба внешней разведки назвала «досужими вымыслами» информацию об отставке Нарышкина

Служба внешней разведки (СВР) отказалась комментировать информацию Telegram-каналов о планах Сергея Нарышкина уйти с поста ее директора. Как передает ТАСС, пресс-служба СВР назвала информацию «досужими вымыслами».

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ряд Telegram-каналов ранее заявил о планах господина Нарышкина перейти на другую работу. В качестве доказательства приводилось то, что он не появлялся в публичном поле с середины декабря. Между тем сегодня, 11 января, глава СВР принял участие в открытии мемориальной доски советским разведчикам-нелегалам выходцам из США супругам Леонтине и Моррису Коэн. Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения госпожи Коэн.

68-летний Сергей Нарышкин возглавляет СВР с 2016 года. До этого он работал руководителем аппарата правительства (2004–2008), главой администрации президента (2008–2011) и спикером Госдумы (2011–2016).

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...