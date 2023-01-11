Служба внешней разведки назвала «досужими вымыслами» информацию об отставке Нарышкина

Служба внешней разведки (СВР) отказалась комментировать информацию Telegram-каналов о планах Сергея Нарышкина уйти с поста ее директора. Как передает ТАСС, пресс-служба СВР назвала информацию «досужими вымыслами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ряд Telegram-каналов ранее заявил о планах господина Нарышкина перейти на другую работу. В качестве доказательства приводилось то, что он не появлялся в публичном поле с середины декабря. Между тем сегодня, 11 января, глава СВР принял участие в открытии мемориальной доски советским разведчикам-нелегалам выходцам из США супругам Леонтине и Моррису Коэн. Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения госпожи Коэн.

68-летний Сергей Нарышкин возглавляет СВР с 2016 года. До этого он работал руководителем аппарата правительства (2004–2008), главой администрации президента (2008–2011) и спикером Госдумы (2011–2016).

Леонид Уварчев