Tesla вложит $776 млн в расширение производства

Tesla подала властям США заявку на расширение своей гигафабрики в Остине (штат Техас), которое обойдется компании в $775,7 млн, сообщает Reuters. В общей сложности компания Илона Маска хочет построить на производственном объекте пять дополнительных зданий, в которых среди прочего разместятся лаборатория клеточных исследований и подразделение под названием «Катод», точное предназначение которого пока неизвестно. Соответствующие заявки были поданы в Управление штата Техас по лицензированию и регулированию в понедельник и вторник, 9 и 10 января соответственно.

Официально о готовящемся расширении производственного объекта в Остине Tesla пока не сообщала. СМИ предполагают, что о нем может быть объявлено 1 марта, когда на гигафабрике в Остине пройдет традиционная встреча с инвесторами.

Кирилл Сарханянц