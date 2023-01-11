Samsung назвала дату презентации смартфона Galaxy S23

Компания Samsung назвала точную дату презентации Galaxy Unpacked, на которой будут представлены телефоны серии Galaxy S23.

Презентация состоится 1 февраля в 20:00 по московскому времени, транслироваться она будет на YouTube. В сообщении компании указано, что Samsung «поднимает планку и устанавливает новые стандарты эпичности», а также готовит «новую эру инноваций Galaxy».

В 2023 году Galaxy Unpacked впервые за три года пройдет в очном формате — до этого из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось онлайн. Местом презентации новых смартфонов выбран Сан-Франциско. В рамках показа состоится премьера линейки Samsung Galaxy, включающей в себя модели S23, S23+ и S23 Ultra.

Максим Вершинин