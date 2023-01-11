Вора в законе из Красноярска приговорили к восьми годам строгого режима

Сегодня, 11 января, Красноярский краевой суд вынес приговор 57-летнему Константину Найбауэру, известному в криминальных кругах как Костя Канский. Как рассказали в прокуратуре региона, по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ровно столько для подсудимого требовал прокурор Красноярского края Роман Тютюник, выступая в судебных прениях во вторник, 10 января.

Основанием для приговора стал вердикт присяжных заседателей, которые в декабре 2022 года единодушно признали «авторитета» виновным и не заслуживающим снисхождения. По информации прокуратуры, суд установил, что с 1997 года по настоящее время Константин Найбауэр занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к так называемым ворам в законе. «С указанного времени он управляет криминальной средой, пропагандирует среди лиц, придерживающихся криминальной идеологии, нормы поведения и традиции, разрешает между ними конфликты. Кроме того, он принимает участие в собраниях с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, решает вопросы функционирования криминальной среды, занимается сбором средств для общей материальной базы»,— говорится в релизе надзорного ведомства.

Как писал «Ъ», в сентябре 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт Константину Найбауэру по этому уголовному делу. В дальнейшем Пятый апелляционный суд по представлению прокуратуры отменил это решение, усмотрев процессуальные нарушения, и назначил новое разбирательство.

Константин Воронов, Новосибирск