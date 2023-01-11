«Точка» получила регистрацию от Банка России

Банк России сообщил о решении выдать ООО «Банк Точка» государственную регистрацию. Банк получил универсальную лицензию на банковские операции в рублях и иностранной валюте. Лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала ООО «Банк Точка». Регулятор зарегистрировал новый банк впервые с 26 марта 2019 года.

Как отмечает ЦБ, основным направлением деятельности банка будет предоставление малому и среднему бизнесу дистанционных услуг и сервисов.

Сейчас в России действуют 326 банков, в том числе 225 имеют статус банка с универсальной лицензией.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Банк Точка» зарегистрирован в Москве 10 января. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд руб.

Банк для предпринимателей «Точка» основали в 2015 году на базе филиала «Открытия». Он также оказывал услуги малому и среднему бизнесу. 90% акций банка принадлежит банку непрофильных активов «Траст». 10% акций принадлежит Catalytic People Limited. В декабре 2022 года источники «Ъ» сообщали, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Финтех не для всех».

Лусине Баласян