В Екатеринбурге кассовые сборы «Чебурашки» превысили 43 млн рублей

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко в екатеринбургских кинотеатрах с 1 по 11 января 2023 года составили 43,5 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. С начала года «Чебурашку» в Екатеринбурге посмотрели 141,7 тыс. человек на 1,7 тыс. сеансов. Средние сборы за сеанс составили 24,4 тыс. руб., средняя посещаемость сеанса — 80 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сборы «Чебурашки» составляют 64% от общей суммы городских кинотеатров. Следующий по популярности «Иван Царевич и Серый Волк 5» за это же время собрал в Екатеринбурге 4,8 млн руб. Замыкает тройку лидеров кинокартина «Вижу», вышедшая в прокат еще в августе 2022 года, которая с 1 января собрала 3,4 млн руб.

Напомним, «Чебурашка» получил статус самого кассового российского фильма в истории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что результатам проката фильма рады в Кремле.

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Диана Сунагатуллина