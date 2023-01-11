В мэрии Екатеринбурга открыли барельеф Евгения Ройзмана

В здании администрации Екатеринбурга открыли барельефы в честь двух бывших мэров — Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), возглавлявшего город в период с 2013 по 2018 год, и Александра Высокинского, руководившего в 2018–2021 годах. В мероприятии принял участие действующий мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие барельефа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Открытие барельефа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По словам господина Орлова, открытие обновленного барельефного ряда приурочено к 300-летию Екатеринбурга. «Это наша история, которую надо помнить, где-то нужно извлекать уроки, где-то нужно учиться на прошлых ошибках. История разная. Екатеринбург — это город контрастов, но динамично развивающийся, который за 300 лет прошел историю от небольшого города-завода до одного из крупнейших промышленных, научных и культурных центров нашей страны»,— отметил мэр.

Указания иноагентства Евгения Ройзмана рядом с его барельефом нет. «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость»,— пояснил господин Орлов.

На церемонии также присутствовал господин Высокинский. Евгению Ройзману по решению суда запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия: в отношении него расследуется уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля 2022 года ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине.

Катерина Якушева, Екатеринбург