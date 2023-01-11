Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В мэрии Екатеринбурга открыли барельеф Евгения Ройзмана

В здании администрации Екатеринбурга открыли барельефы в честь двух бывших мэров — Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), возглавлявшего город в период с 2013 по 2018 год, и Александра Высокинского, руководившего в 2018–2021 годах. В мероприятии принял участие действующий мэр Алексей Орлов.

Открытие барельефа

Открытие барельефа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Открытие барельефа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По словам господина Орлова, открытие обновленного барельефного ряда приурочено к 300-летию Екатеринбурга. «Это наша история, которую надо помнить, где-то нужно извлекать уроки, где-то нужно учиться на прошлых ошибках. История разная. Екатеринбург — это город контрастов, но динамично развивающийся, который за 300 лет прошел историю от небольшого города-завода до одного из крупнейших промышленных, научных и культурных центров нашей страны»,— отметил мэр.

Указания иноагентства Евгения Ройзмана рядом с его барельефом нет. «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость»,— пояснил господин Орлов.

На церемонии также присутствовал господин Высокинский. Евгению Ройзману по решению суда запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия: в отношении него расследуется уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля 2022 года ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине.

Катерина Якушева, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...