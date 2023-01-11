Chevron направила США первую партию венесуэльской нефти

Американская компания Chevron вчера, 10 января, выгрузила первую партию нефти из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на данные отгрузки. Это было сделано после получения в ноябре лицензии от американских властей.

По данным агентства, госнефтекомпания Венесуэлы PDVSA выделила Chevron первую партию сырой нефти в январе. На прошлой неделе ее загрузили на терминал в Хосе. Сейчас танкер с 500 тыс. баррелей нефти направляется на нефтеперерабатывающий завод в Паскагуле (Миссисипи), он должен прибыть 15 января. Chevron подтвердила, что в этом месяце начала морские перевозки из Венесуэлы.

В ноябре 2022 года США ослабили санкции против Венесуэлы и разрешили Chevron добывать нефть в этой стране. Это было сделано при условии, что нефть и нефтепродукты, произведенные совместным предприятием, сначала продаются Chevron. Все еще запрещено платить правительству Венесуэлы налоги или роялти, а также продавать сырье, произведенное Chevron, в другие юрисдикции, кроме США.

Подробности — в материале «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».

Лаура Кеффер