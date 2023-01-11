Приморскому депутату-педофилу могут пересмотреть приговор

Сегодня, 11 января, Приморский краевой суд назначил служебную проверку по обстоятельствам вынесения обвинительного приговора по делу депутата законодательного собрания региона, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова.
Артем Самсонов
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
«Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для проведения служебной проверки по одному из доводов апелляционной жалобы защиты о нарушении тайны совещательной комнаты»,— сообщила «Ъ» пресс-секретарь крайсуда Елена Оленева.
«Дело сняли с апелляционного рассмотрения и вернули в Советский районный суд для проведения проверки по жалобе моего представителя, так как при вынесении приговора судьями первой инстанции была нарушена тайна совещательной комнаты»,— сообщается в Telegram-канале депутата Самсонова.
Как пояснила «Ъ» адвокат политика Наталья Касилова, согласно информации, размещенной на сайте Советского райсуда, один из судей коллегии из тройки судей принимал участие в другом судебном заседании. Между тем судья в это время должен был находиться в совещательной комнате, принимая решение по делу депутата Самсонова.
В случае если будет подтверждено нарушение тайны совещательной комнаты, приговор по делу Артема Самсонова должен быть «безусловно отменен» и материалы направлены на новое судебное рассмотрение, сообщила госпожа Касилова.
Напомним, в сентябре прошлого года депутат Самсонов был признан Советским райсудом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Политика приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении».
В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение построено на оговоре членами одной семьи (папа мальчика, его любовница и ее взрослый сын).
«Я заявляю, что не видел этого ребенка на данном пляже и первый раз его увидел 17 ноября 2021 года на очной ставке»,— утверждал Самсонов. Выступая на судебном процессе с последним словом, депутат сказал, что 25 свидетелей подтвердили, что «ни разу не видели парня, которого следствие назначило "потерпевшим", в те сроки и в том месте, где, по версии обвинения, произошел инцидент».
«Дело против меня сфальсифицировано по политическим мотивам. Не возглавляй я Владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад "Единую Россию" на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока — не было бы и этого абсурдного обвинения и не сидел бы я сейчас на этой скамье»,— заявил Самсонов на процессе в сентябре прошлого года.
На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в 8 из 11 одномандатных округов во Владивостоке.
Тогда Артем Самсонов третий раз был избран депутатом заксобрания края. Вступление обвинительного приговора в законную силу будет означать потерю депутатского мандата.