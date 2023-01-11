В Новой Москве топливо из горящей цистерны вылилось в коллектор, МЧС тушит несколько пожаров

В Рассказовке в Новой Москве произошел пожар на парковке. По предварительной информации, загорелась цистерна с топливом и несколько автомобилей. По данным СМИ и Telegram-каналов, топливо при этом попало в коллектор и стало причиной возгорания из-под земли в нескольких местах.

Сообщение о пожаре поступило в московское управление МЧС в 8:42. Ведомство сообщило, что на строительной площадке загорелась емкость с 3 т дизельного топлива, а также несколько машин на парковке. Информация о пострадавших не поступала. МЧС не комментирует данные о возгорании в коллекторе.

По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах, площадь пожара на парковке составила около 120 кв. м, сгорели шесть машин. О том, что топливо из цистерны попало в коллектор, сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал Shot. Из-за этого произошло несколько возгораний, которые сейчас тушат пожарные.

Леонид Уварчев