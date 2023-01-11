Избившие таксиста подростки в Сочи записали видео с извинениями

Двое подростков, избивших таксиста в Адлерском районе Сочи в новогоднюю ночь, записали видео с извинениями.

«Приносим свои извинения перед мужчиной, которого избили. Поступили неправильно. Прошу вас выйти со мной на связь, как-нибудь решим этот вопрос»,— говорит один из подростков.

Полиция Сочи уже проверяет появившееся в сети видео, на котором подростки в ответ на замечания водителя избили его.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ульянова и Ленина. Подростки бросили под автомобиль петарды, мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы сделать замечание. В ответ таксист услышал нецензурную лексику. Тогда водитель вышел из машины, и подростки избили его. Он упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. По словам очевидцев, компания еще несколько раз ударила водителя и скрылась.

Тат Гаспарян

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