Полиция Сочи проверяет видео с избиением таксиста компанией подростков

Полиция проверяет появившееся в сети видео, на котором подростки бросили под машину петарды, а после в ответ на замечания водителя избили его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как утверждает автор ролика, инцидент произошел в Адлерском районе Сочи в новогоднюю ночь, однако известно об этом стало только сейчас. Информация о произошедшем распространилась в сети. Сообщается, что на перекрестке улиц Ульянова и Ленина подростки бросили под автомобиль петарды. Мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы сделать замечание, однако в ответ услышал нецензурную лексику. Тогда водитель вышел из машины, и подростки избили его. Он упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. По словам очевидцев, компания еще несколько раз ударила водителя и скрылась.

«По факту выявленной в сети Интернет публикации в УВД по г. Сочи материал зарегистрирован, проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего»,— отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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