На Дону за первую неделю года заболеваемость ОРВИ и гриппом опустилась на 12,6% ниже эпидпорога

За первую неделю 2023 года в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели 9 тыс. человек (22,2 на 10 тысяч населения), что на 12,6% ниже эпидемиологического порога, сообщает пресс-служба донского Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель заболеваемости был ниже толерантных уровней в большей части возрастных групп: 0 - 2 года – на 45,4 %, 3 – 6 лет – на 59,3 %, школьники 7 – 14 лет – на 57,8 %. Среди лиц 15 и старше лет показатель превысил толерантные уровни на 22,9%.

Темп снижения заболеваемости по сравнению с последней неделей 2022 года составил 62,2%. Уменьшилось и количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ с 292 до 131.

Ранее сообщалось, что с 19 по 25 декабря в Ростовской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом был превышен на 192,6%.

Анастасия Назарова