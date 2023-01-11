Умер сыгравший в сериале «Ликвидация» Михаил Дроботов

Советский и украинский актер Михаил Дроботов умер в возрасте 64 лет, сообщили в соцсетях его коллеги. Что стало причиной смерти, неизвестно. По данным портала vgorode.ua, он скончался в Одессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дроботов

Фото: Кино-Театр.Ру Михаил Дроботов

Фото: Кино-Театр.Ру

«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить»,— написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Михаил Дроботов был режиссером одесского Театра на Чайной. Актер снимался в нескольких российско-украинских кинопроектах. В частности, известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».