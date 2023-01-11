В 2023 году в экономику Кубани планируют привлечь 630 млрд рублей инвестиций

В 2023 году Краснодарский край планирует привлечь не менее 630 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сейчас необходимы более решительные действия. Мы должны использовать конкурентные преимущества региона и создать для новых партнеров все условия»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для этого в регионе начнет работать Агентство по привлечению инвестиций. Его основной задачей станет сопровождение инвестпроектов. Агентству предстоит привлекать отечественных, а также зарубежных инвесторов из дружественных стран.

По словам Вениамина Кондратьева, в 2023 году на Кубани планируют реализовать 100 крупных инвестиционных проектов, стоимость каждого из которых превышает 100 млн руб. Сейчас в сопровождении находится 170 инвестпроектов.

По итогам 2022 года в Краснодарский край привлекли около 600 млрд руб. инвестиций. Это стало рекордом со времен олимпийской стройки.

Татьяна Ручкина

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