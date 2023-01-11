В Сочи устранили крупную аварию на водоводе, оставившую на сутки без воды жителей двух районов

В Сочи устранили аварию на водоводе, из-за которой жители обширной территории Центрального и Хостинского районов остались без воды на сутки. Об этом сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

«Магистральная сеть восстановлена. В общей сложности было заменено порядка трех метров аварийного трубопровода. Работа оборудования местных насосных станций выведена на штатные показатели. Начался процесс наполнения системы»,— отметили в организации.

Стабилизировать подачу ресурса планируется в течение суток 11 января. Это связано с обширностью ранее опустошенной системы трубопроводов. В связи с этим для жителей указанных районов продолжает действовать подвоз воды по заявкам.

9 января на магистральном водоводе диаметром 600 мм, пролегающем на улице Пластунская, обнаружили прорыв. Из-за этого подача воды была приостановлена в 9 часов 10 января. Сообщалось, что столкнуться с перебоями водоснабжения могут жители 31 улицы.

Татьяна Ручкина

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