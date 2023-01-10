В Центральном и части Хостинского районах Сочи из-за крупной аварии приостановят подачу воды

В Сочи на магистральном водоводе диаметром 600 мм, пролегающем на улице Пластунская, обнаружили прорыв. Из-за этого в Центральном и части Хостинского районах специалисты будут вынуждены приостановить подачу воды, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Ночью специалисты приступили к выполнению превентивных мер по предотвращению крупной коммунальной аварии. Восстановительные работы начнутся 10 января в 9 часов. Их выполнение осложняется активным автомобильным движением и близостью пешеходных зон. Завершить работы планируют в течение суток, стабилизовать подачу воды — в течение суток 11 января.

В связи с ремонтом жители 31 улицы могут столкнуться с перебоями водоснабжения. В связи с этим население просят произвести максимально возможные запасы воды. Также предусмотрен ее подвоз по заявкам. Отопление жилых районов и социально важных объектов сохранится в полном объеме за счет обеспечения котельных в данных районах ресурсом по другим схемам.

Татьяна Ручкина

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