Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из Хабаровска в Харбин

Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в китайский Харбин. Как сообщила пресс-служба компании, первый полет был совершен из Хабаровска вечером 10 января со 129 пассажирами на борту.

Рейсы Hainan Airlines будут осуществляться раз в неделю — по вторникам. Прибытие в Хабаровск — в 15:00 (08.00 мск), вылет в Харбин — в 17.00 (10:00 мск).

Иностранные перевозчики начали совершать регулярные рейсы из аэропорта Хабаровск впервые в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса последние три года работали только вывозные рейсы.

Китай с 8 января отменил ограничения на въезд в страну, введенные в разгар пандемии. Новые правила касаются как прибытия в международные аэропорты КНР, так и прохождения границ в сухопутных и морских пунктах пропуска. В стране полностью отменен карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

Подробнее о ситуации в КНР — в материале «Ъ» «Китайские двери открываются».

Дарья Эрозбек