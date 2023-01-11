Канада закупит у США ЗРК NASAMS для Украины

Канада закупит усовершенствованную зенитно-ракетную систему (ЗРК) NASAMS американского производства, чтобы передать ее Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом. Кроме того, Оттава приобретет у Вашингтона для своих вооруженных сил истребители F-35.

«Премьер-министр проинформировал президента (США.— "Ъ") о том, что Канада закупит для Украины национальную зенитно-ракетную систему NASAMS американского производства»,— сообщила канцелярия канадского премьера.

Министерство национальной обороны Канады подтвердило покупку ЗРК. В ведомстве заявили, что пожертвование Украине систем NASAMS поможет ей укрепить свои системы ПВО против воздушных атак на военные объекты, объекты критической гражданской инфраструктуры и населенные пункты.

Такое пожертвование на сумму около $406 млн является частью дополнительной военной помощи Украине в размере $500 млн, о которой Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года. Оттава продолжает оказывать военную поддержку Киеву, включая миссию по обучению украинских военных, поставки бронетехники, артиллерии, камер для беспилотников и зимнего снаряжения.

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Дарья Эрозбек