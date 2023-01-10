В результате обстрела белгородского Шебекина пострадали шесть человек, женщина в тяжелом состоянии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил город Шебекино после обстрела со стороны Украины вечером 10 января. Как написал в своем телеграм-канале глава региона, вместе с начальником территориального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой муниципалитета Владимиром Ждановым они обошли поврежденные домовладения и пообщались с местными жителями. Число пострадавших среди них выросло до шести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / vvgladkov Фото: https://t.me / vvgladkov

Как уточнил господин Гладков, после обстрела в больницу доставлена одна женщина «с тяжелыми ранениями»: «Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается». Еще пяти пострадавшим помощь была оказана бригадами скорой, после чего граждан отпустили на амбулаторное лечение. «Поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет»,- рассказал губернатор.

По его словам, осколками снарядов в городе повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка: «От выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов». Также Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии электричества на одной из улиц, где аварийные бригады уже переподключают сети.

Глава региона пообещал, что в светлое время суток подомовой обход продолжится, власти «максимально быстро постараются устранить последствия».

Андрей Цветков