Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате обстрела белгородского Шебекина пострадали шесть человек, женщина в тяжелом состоянии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил город Шебекино после обстрела со стороны Украины вечером 10 января. Как написал в своем телеграм-канале глава региона, вместе с начальником территориального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой муниципалитета Владимиром Ждановым они обошли поврежденные домовладения и пообщались с местными жителями. Число пострадавших среди них выросло до шести.

Фото: https://t.me / vvgladkov

Фото: https://t.me / vvgladkov

Как уточнил господин Гладков, после обстрела в больницу доставлена одна женщина «с тяжелыми ранениями»: «Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается». Еще пяти пострадавшим помощь была оказана бригадами скорой, после чего граждан отпустили на амбулаторное лечение. «Поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет»,- рассказал губернатор.

По его словам, осколками снарядов в городе повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка: «От выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов». Также Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии электричества на одной из улиц, где аварийные бригады уже переподключают сети.

Глава региона пообещал, что в светлое время суток подомовой обход продолжится, власти «максимально быстро постараются устранить последствия».

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...