«Победа»: выкатывание самолета в пермском аэропорту произошло из-за его неконтролируемого смещения влево

Авиакомпания «Победа» сообщила пилотам в рассылке предварительную причину авиаинцидента с самолетом B 737 в аэропорту Большое Савино, пишет телеграм-канал «Авиаторщина». Причиной прерывания взлета Boeing и его последующего выкатывания за пределы ВПП, по данным перевозчика, стало «неуправляемое смещение воздушного судна влево сразу после начала разбега». «Экипаж отклонил вправо до упора педали руля направления, установил рычаги управления в положение «малый газ» и предпринял попытку восстановить направление движения воздушного судна», - цитирует сообщение телеграм-канал. Но из-за неуправляемого смещения воздушного судна предотвратить его выкатывание на пределы взлетно-посадочной полосы не представилось возможным.

Напомним, утром 8 января самолет авиакомпании «Победа», который должен был выполнить полет из Перми в Шереметьево, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что в качестве одной версий инцидента рассматривается несинхронная работа двигателей после их вывода во взлетный режим.