ООН: с 24 февраля на Украине погибли 6,9 тыс. мирных жителей

С начала боевых действий на Украине были убиты 6 952 человек, ранены 11 144 человека. Это следует из данных отчета управления ООН по правам человека.

Среди погибших 2758 мужчин, 1857 женщин, 176 девочек и 220 мальчиков, а также 35 детей и 1906 взрослых, пол которых не удалось установить.

Среди раненых 2 425 мужчин, 1 739 женщин, 234 девочки и 322 мальчика, а также 254 ребенка и 6 170 взрослых, пол которых не удалось установить.

На подконтрольной украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей 7 640 жертв: 3 587 убитых и 4 053 раненых. На территориях ДНР и ЛНР 2148 жертв: 491 убитых и 1657 раненых.

Анастасия Ларина