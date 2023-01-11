Дело банка «Замоскворецкий» отпасовали в прокуратуру

Неожиданный поворот произошел в расследовании хищения более 900 млн руб. из банка «Замоскворецкий». Потерпевшими по этому уголовному делу выступают несколько бывших футболистов сборной России, а также совладелец компании Capital Group Эдуард Берман. Мещанский суд Москвы отказался рассматривать дело финансиста Яниса Павлова, обвиненного в участии в этом преступлении, возвратив дело на новое расследование. Причем на возврате дела в прокуратуру, но по разным основаниям настаивали как адвокат обвиняемого, так и представитель спортсменов. Первый считал, что следствие неправильно посчитало сумму ущерба, второй был недоволен тем, что обвинение в хищении наряду с господином Павловым не было предъявлено и совладельцу «Замоскворецкого» Илье Бударину. Банкир, напомним, ранее уже был осужден за хищения из своего кредитного учреждения, но на меньшую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мещанский суд столицы отказался рассматривать дело финансиста Яниса Павлова, обвиняемого в хищении средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Действия господина Павлова были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по уголовному делу проходят известные в прошлом футболисты, в разное время защищавшие цвета сборной России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров и Евгений Алдонин, а также совладелец Capital Group Эдуард Берман. Интересно, что львиная часть похищенных денег — 665 млн руб.— была украдена со счетов бизнесмена.

На возврате материалов дела для нового расследования настаивали как защита обвиняемого, так и представляющий интересы бывших спортсменов адвокат Александр Бурчук. Недовольство последнего, в частности, вызвало то обстоятельство, что следователи УВД по ЦАО Москвы, которые семь лет расследовали это дело, так и не предъявили обвинение по данному эпизоду совладельцу и бывшему председателю правления банка «Замоскворецкий» Илье Бударину, сменившему к настоящему времени имя на Аум Пуруша. Адвокат Бурчук настаивал, что банкир Бударин, уже осужденный в 2019 году на три с половиной года колонии за хищение из средств своего банка 201,8 млн руб., судя по показаниям многочисленных свидетелей, является активным участником хищения, а его недвижимость, включая несколько квартир, расположенных на одном этаже в доме по Большой Якиманке, 27, приобретались на деньги, украденные в том числе у бывших футболистов. Нужно отметить, что в деле господина Бударина в качестве потерпевшей стороны фигурировало лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Что касается адвоката, представляющего интересы подсудимого Павлова, то он требовал возврата дела в прокуратуру по другой причине: он утверждал, что следствие неправильно посчитало сумму ущерба, в частности, причиненного Дмитрию Сычеву.

В итоге, несмотря на мнение гособвинителя, которая выступила против возврата дела на новое расследование, райсуд счел доводы адвокатов достаточно весомыми и дело рассматривать не стал.

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2014 году, после краха банка «Замоскворецкий», УВД по ЦАО Москвы возбудило несколько уголовных дел, связанных с хищениями средств вкладчиков кредитного учреждения. Позже они были объединены в одно производство. В материалах расследования фигурировали бывший совладелец и предправления банка Илья Бударин, а также заместитель руководителя дополнительного офиса банка «Даев» Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов. И хотя, согласно подсчетам АСВ, в общей сложности из банка господина Бударина перед его крахом было выведено 2,5 млрд руб., в уголовном деле фигурировала сумма почти вдвое меньшая.

Отметим, что все трое фигурантов несколько лет находились в розыске, а задержание господина Бударина и Павлова оказалось во многом случайным. Так, экс-совладелец банка, сменивший к тому времени имя и фамилию, попался в тот момент, когда пришел за своим автомобилем, помещенным на штрафную стоянку, и предъявил документы. А Яниса Павлова оперативники обнаружили в центре Москвы по камерам видеонаблюдения, подключенным к разыскной системе правоохранительных органов. После задержания финансиста выяснилось, что он спокойно проживал все это время в Москве и ни от кого не прятался.

По версии следствия, криминальная схема вывода средств из «Замоскворецкого» действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года. Деньги выводились как путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам, так и с помощью подделки документов. Например, средства со счета Эдуарда Бермана были похищены с помощью подделки доверенности, оформленной от его имени. А средства футболистов, которые они приносили в допофис «Даев» наличными, господин Павлов, по материалам дела, сложив в сумку, просто выносил из офиса спустя несколько минут после их оформления и затем помещал на свой счет в другом банке. Адвокат Бурчук уверен, что все эти действия осуществлялись при активном участии совладельца банка. Как сообщил “Ъ” господин Бурчук, судя по «материалам дела и показаниям свидетелей, Бударин получал до 80% от похищенных средств». «Мне непонятно, почему он не фигурирует в обвинении»,— добавил адвокат. Теперь адвокат надеется, что имя банкира появится в деле, а его недвижимость, как и оформленные на имя знакомого господина Павлова акции одной из дочерних компаний «Газпрома», будет арестована и пойдет на компенсацию ущерба, причиненного его доверителям.

Владислав Трифонов