Самый скромный штат среди отделений Соцфонда Черноземья оказался в Курской области

На сайте Социального фонда России (объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования) опубликована информация о руководителях отделений организации в регионах Черноземья, которые приступили к работе в новом статусе с 1 января нынешнего года.

Так, отделение Соцфонда по Белгородской области возглавила Ирина Шушкова, которая до объединения ведомств руководила региональным Фондом социального страхования. У нее в штате пять заместителей.

В Воронежской области, как сообщал «Ъ-Черноземье», у руководителя отделения Михаила Шапошникова семь заместителей, но одна ставка, судя по информации на официальном сайте, не занята.

Отделение Соцфонда по Курской области возглавила бывший руководитель регионального ПФР Жанна Демьяненко. У нее указаны лишь два заместителя.

Ведомством в Липецкой области руководит Евгений Павлов, экс-глава областного отделения ПРФ и бывший вице-мэр Липецка. У него четыре заместителя.

Отделение Соцфонда по Орловской области возглавила Анна Елисеева, которая ранее занимала должность заместителя управляющего регионального отделения ПФР. У нее три заместителя.

Руководителем отделение по Тамбовской области стал экс-начальник регионального отделения ПФР Николай Горденков. Он пока работает с шестью заместителями.

Андрей Цветков