Отделение соцфонда по Воронежской области возглавил Михаил Шапошников

Бывший заместитель руководитель территориального отделения Пенсионного фонда Михаил Шапошников возглавил начавшее работу с 1 января отделение социального фонда России по Воронежской области. Об этом стало известно по итогам встречи господина Шапошникова с губернатором Александром Гусевым.

Соцфонд России объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Реформа ведомств направлена на повышение качества обслуживания граждан, быстрое и удобное оформление мер поддержки. Также объединение, по словам Михаила Шапошникова, позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории граждан, обеспеченных соцстрахованием. Управленец пообещал упрощение процедуры выплат при сохранении правил их назначения: все существующие меры соцподдержки можно оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий также сохраняются.

Господин Шапошников сообщил главе региона о приеме заявлений на единое пособие, который стартовал через портал Госуслуги 28 декабря 2022 года. На сегодня принято уже порядка 13 тыс. заявлений, из них в работе – 9,8 тыс., положительные решения обозначены по 6,5 тыс. заявлений.

По данным сайта соцфонда РФ, Михаил Шапошников родился 16 октября 1976 года в Ольховатском районе Воронежской области. В 1998 году окончил Воронежский аграрный университет имени К.Д.Глинки. С 1998 по 2001 годы работал в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по Ольховатскому району. Затем перешел в районное управление ПФР, возглавив его. С 2017 по 2021 годы занимал пост начальника межрайонного управления ПФР в Россошанском районе Воронежской области. С сентября 2021-го и до последнего назначения работал в должности заместителя управляющего отделения ПФР по региону.

Согласно информации соцфонда, у господина Шапошникова на данный момент семь заместителей (одна ставка вакантна). В их числе - экс-глава областного отделения ПФР Александр Меркулов (в новом статусе он должен координировать деятельность управлений персонифицированного учета, информационных технологий, отдела организации и учета процесса инвестирования управления организации работы клиентских служб и отдела по защите информации) и бывший руководитель регионального отделения фонда соцстраха Юрий Остапенко (теперь курирует в новой структуре управления страхования профессиональных рисков и организации страховых выплат).

Андрей Цветков