В СПЧ пообещали проверить жалобы врачей на отправку недолеченных солдат на фронт

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) получил жалобу врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации солдат. Об этом «РИА Новости» сообщила член СПЧ Ольга Демичева.

В адрес члена СПЧ поступили два обращения от коллектива медучреждений Донецка и Москвы. Этот вопрос, по словам госпожи Демичевой, уже взят в работу.

«Одно обращение от врачей Донецкого травматологического центра, куда бойцы поступили с ранениями, и второе обращение от московской клиники, где они получали высокотехнологичную помощь — следующий этап лечения»,— сообщила член СПЧ.

По ее словам, врачи попросили разобраться с ситуацией, когда недолеченных пациентов вместо реабилитации отправили в часть. «Такого быть не должно»,— подчеркнула Ольга Демичева. Она отметила, что этот вопрос взят под контроль и по нему будет принято решение.

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Мария Федотова