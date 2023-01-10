На строительство очистных сооружений в Геленджике из госбюджета направили 3 млрд рублей

Краснодарскому краю из федерального бюджета выделили 3,3 млрд руб. на строительство очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«Очистные и глубоководный выпуск по улице Солнцедарская строят в рамках концессионного соглашения. Работы здесь начали еще в 2020 году, завершить планируют в 2024 году», — отметил вице-губернатор края Сергей Власов.
Новые объекты будут очищать 50 тыс. куб. м сточных вод в сутки. На софинансирование строительства из регионального бюджета было направлено еще 924 млн руб.
Решение о выделении средств из резервного фонда строительства рассмотрели 28 декабря 2021 года.
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