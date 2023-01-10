В Кировской области запретили использовать беспилотники

Власти Кировской области запретили использовать беспилотники на территории региона до снятия режима базовой готовности. Запрет на использования дронов был установлен указом губернатора региона от 29 декабря 2022 года.

Запрет не касается беспилотников, которые используют органы государственной власти или подведомственные им организации, а также предприятия, заключившие с ними соответсвующий договор. Ранее сегодня использовать беспилотники запретили власти Северной Осетии.

Согласно указу президента Владимира Путина от 19 октября, в нескольких регионах начал действовать режим базовой готовности, в регионах центрального и южного федерального округов — средний режим реагирования, в приграничных с Украиной регионах — режим повышенной готовности, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было введено военное положение.

Анастасия Ларина