Воронежский облсуд приступил к рассмотрению дела об убийстве трех человек и нападению на отдел МВД

В Воронежском областном суде 10 января началось рассмотрение уголовного дела Виктора Мирского. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», 16 сентября 2021 года он в ходе бытового конфликта убил членов знакомой ему семьи, а после привел в действие взрывное устройство на территории лискинского отделения полиции. Сотрудник ведомства получил легкие ранения. Убийце удалось скрыться с места преступлений, но его задержали на следующий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гособвинитель огласил перед присяжными обвинительное заключение. По версии следствия, мотивом убийства женщины, ее 19-летнего сына и шестилетнего внука стал забой коровы, которую они приобрели у Мирского.

Он признал вину и сказал, что сожалеет об убийстве ребенка. «Если бы не подлое поведение этих людей, я бы здесь не был, и вы бы здесь не были. Все были бы живы и здоровы»,— сказал Виктор Мирский. Он отметил, что не хотел сидеть в тюрьме и что на нем теперь клеймо детоубийцы.

В заседании приняли участие потерпевшие, среди которых были сотрудники отдела, находившиеся в здании МВД во время нападения. Один из них ранил Мирского в плечо.

Также в заседании выступила дочь убитой женщины и мать погибшего ребенка. Она сказала, что конфликта между ее семьей и подсудимым не было, а купленная у него корова жива до сих пор. Мирский назвал ее показания ложными.

Подробнее о начале процесса - в материале «Ъ» «Коровная месть».

Владимир Зоркий